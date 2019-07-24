Özge Özpirinçci’nin yogası gelmiş!

Başrolünü oynadığı dizinin sezon arasında olmasını fırsat bilen Özge Özpirinçci, kalabalık kadrolu Biz Böyleyiz filminin çekimlerini bitirdikten sonra şu sıralar tatilin keyfini çıkartıyor. Geçtiğimiz hafta, Berrak Tüzünataç, Hümeyra, Şebnem Bozoklu gibi isimlerinde yer aldığı sinema filminin çekimlerinin de tamamlanmasıyla Özpirinçci, artık kendisine zaman ayırıyor. Güzel oyuncu Özpirinçci, dizisi Kadın’ın final sezonu yapmasının ardından kısa bir mola vermiş ardından ise bu sefer beyazperde için kameralar karşına geçmişti. Senaryosu yakın dostu Berrak Tüzünataç ve Melikşah Altuntaş’a ait olan ‘Biz Böyleyiz’ filminin çekimlerini de tamamlayan başarılı oyuncu, siyah bikinisiyle yaptığı hareketle herkesi şaşırttı.

“HİÇBİR ŞEY DÜŞÜNMEMEM GEREKEN ANLARI ÇOK SEVİYORUM”

Spor ile her zaman içli dışlı olduğunu bildiğimiz Özge Özpirinçci, sosyal medya hesabı Instagram’dan siyah bikinisiyle yoga yaptığı anların fotoğrafını paylaştı.

Fit vücuduyla sınırları zorlayan hareketler yapan başarılı oyuncu, bu anları “Hiçbir şey düşünmemem gereken anları çok seviyorum” notuyla paylaştı. Özge Özpirinçci’nin Instagram’dan paylaştığı bu anlarına ise kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.