Özge Özpirinçci’ye kötü haber

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Özpirinçci, sosyal medya hesabından, 2 yaşındaki yeğeninin bakıcısı tarafından istismara uğradığını açıklamış ve yardım istemişti. Kadın dizisinin başrol oyuncusu Özpirinçci, dün kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bakıcı kadının yakalandığını belirtmiş, “Bu süreçte destek olan herkese cok teşekkür ederim! Bir daha böyle bir yardımı kimsenin istemek zorunda kalmaması dileğiyle” demişti. Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün yakalan bakıcı, Özbekistan uyruklu Zurafo Ergasheva, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Ergasheva adli kontrol şartı ve yurtdışı yasağı konularak serbest bırakıldı.