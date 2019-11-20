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Özge Törer kimdir? Kuruluş Osman Bala Hatun’un tarihte ki yeri…
Özge Törer kimdir? Kuruluş Osman Bala Hatun’un tarihte ki yeri…
Özge Törer, Kuruluş Osman dizisinde Osman Gazi'nin ilk eşi Bala Hatun'u canlandırmaktadır. Genç oyuncu 1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İşte Özge Törer ve Bala Hatun ile ilgili gelişmeler...
Magazin 20 Kasım 2019 - 20:40

Özge Törer, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Sahne Sanatları bölümünü kazandı. Törer, şu anda üniversite 3. sınıf öğrencisidir. Kuruluş Osman dizisi için seçmelere katılan oyuncu Bala Hatun karakterini canlandırıyor.

BALA HATUN TARİHTE KİMDİR?

Rabia Bala Hatun, Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in eşidir. Aynı zamanda Şeyh Edebali’nin kızı olan Bala Hatun’un bazı kaynaklarda adı Rabia Hatun olarak da geçer. Rabia Bala Hatun'un kabri Bilecik'te bulunmaktadır.

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