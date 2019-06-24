Özge Ulusoy: Ateş olmadan duman çıkmazcıları hesabımı terk etmeye davet ediyorum

Son günlerin çok konuşulan ismi Özge Ulusoy, sosyal medya üzerinden ilginç bir açıklamada bulundu. Ulusoy, "Beni hedef alanların hesabımı acil terk etmeye davet ediyorum" notunu paylaştı.

Manken Özge Ulusoy, sosyal medyadaki bazı takipçilerine tepki gösterdi ve “hesabını terk etmeye davet” etti.

Ulusoy, sosyal medya hesabı Instagram'da paylaştığı bir mesaj ile bazı takipçilerine tepki gösterdi. Ulusoy, şu mesajı paylaştı:

“Ateş olmayan yerden duman çıkmazcılarla neden sencileri acabacıları, birlikte acil bir şekilde hesabımı terk etmeye davet ediyorum… Yolları açık olsun. Çünkü her nedense ya sahte hesap ya da beni hâlâ takipteler ve çoğunluğu da kadın. Kalan dostlarım ve tatlı takipçilerimle paylaşımlarıma devam edeceğim.”

Ulusoy, sosyal medya hesabından yayınladığımesajla Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım’ı tebrik etti.

“HEPİMİZE HAYIRLI UĞURLU OLSUN”

Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşım yapan Özge Ulusoy, “Tebrikle karşılanan bir seçim sonucu, hoşgörü, sevgi, saygı, birlik ve beraberlik kazandı. Yeni başkanımız güzel ülkeme, güzel insanlarımıza, hepimize hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

“EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR”

İstanbul seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu’nun kazanmasının ardından Atatürk fotoğrafı paylaşan Özge Ulusoy, “Egemenlik, kayıtsız, şartsız milletindir.” notunu ekledi.