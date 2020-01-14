Özge Ulusoy Azerbaycan’da marka yüzü oldu

Bir alışveriş merkezinde düzenlenen Erol Albayrak’ın Houte Couture defilesinde baş manken olarak podyuma çıkan Özge Ulusoy, yakında Azerbaycan'a gideceğini, orada bir markanın yüzü olduğunu söyledi.

Özge Ulusoy, geçen gün Samsun’daydı. Bir alışveriş merkezinin açılışında, ünlü moda tasarımcısı Erol Albayrak’ın defilesinde baş manken olarak podyuma çıkan Ulusoy, basın mensuplarıyla da bir araya geldi. Ünlü manken yakında Azerbaycan’a gideceğini söyledi: “Yakın zaman da yeni projelerim olacak. Bir markanın yüzü oldum çekimler için Azerbaycan'a gideceğim. Oyunculukla ilgili sürekli birçok proje geliyor. Kafama yatan bir proje gelirse sinema ve dizi de tabii ki oynarım.”