Özge Ulusoy: Bacaklarımı kalın yapar sandım, ah kafam!

Özellikle son zamanlarda sosyal medya hesabından bol miktarda antrenman görüntüsü paylaşan ve takipçileriyle sporun ne kadar yararlı olduğu üzerine konuşan Özge Ulusoy, yıllar sonra bir yanlıştan dönmenin mutluluğunu yaşadı.

Sosyal medya hesabından yaptığı neşeli paylaşımlarla kendisini farklı bir yere konumlandıran Özge Ulusoy, aktif olarak kullandığı hesabından son zamanlarda yoğun bir şekilde koşturduğu spor aktiviteleriyle ilgili paylaşımlar da yapıyor. Düzgün bir fiziğe sahip olmak için ne kadar disiplinli bir çalışmanın gerektiğini yaptığı paylaşımlarla gösteren Ulusoy, bu defa yıllar sonra bir yanlıştan dönmenin mutluluğu ile paylaşımda bulundu.

BİSİKLET BACAKLARI KALINLAŞTIRIR

Spor salonunda pedal çevirirken göründüğü bir kareyi paylaşan Özge Ulusoy, bunun üzerine şu notu düştü: “Yıllarca bisiklet bacaklarımı kalın yapar sandım ah kafam! Aksine en en ince haldeler artık… Haftada en az 3 kere 45 dakika kesin bilgi yayalım. Tabi ki sağlığınız el veriyorsa”