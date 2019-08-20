Özge Ulusoy: Balerinlik mi? Eşeklik mi?

Ulusoy, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimler arasında… Özellikle telefonunda bulunan filtre uygulamasını kullanarak çektiği esprili fotoğraflarla öne çıkan Özge Ulusoy bu defa anne ve ablası tarafından kendisine gönderilen bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Ulusoy renkli kişiliğini yine gözler önüne sererek bu kareye şu yorumu yaptı:

“Annem yollamış sen diye bu paylaşan da ablam. Teşekkürler kızlar, balerinlik mi? Eşeklik mi? Meleklik mi? Uzun bacak mı vurgulanmış bilemedim”