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Özge Ulusoy: Balerinlik mi? Eşeklik mi?
Özge Ulusoy: Balerinlik mi? Eşeklik mi?
Model Özge Ulusoy, annesinden gelen fotoğraf üzerine yaptığı yorumla gülümsetti.
Magazin 20 Ağustos 2019 - 09:08

Ulusoy, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimler arasında… Özellikle telefonunda bulunan filtre uygulamasını kullanarak çektiği esprili fotoğraflarla öne çıkan Özge Ulusoy bu defa anne ve ablası tarafından kendisine gönderilen bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Ulusoy renkli kişiliğini yine gözler önüne sererek bu kareye şu yorumu yaptı:

“Annem yollamış sen diye bu paylaşan da ablam. Teşekkürler kızlar, balerinlik mi? Eşeklik mi? Meleklik mi? Uzun bacak mı vurgulanmış bilemedim”

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