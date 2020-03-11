Özge Ulusoy: Bir uzaylı istilası kaldı!

Manken Özge Ulusoy, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla belki de pek çok kişinin hislerine tercüman oldu ve kenarda köşede dillendirilen konuları sosyal medya hesabına taşıdı.

Sosyal medya hesabından bol miktarda esprili paylaşıma imza atan ve takipçilerini gündelik hayatına dahil etmekten de geri durmayan Özge Ulusoy, kimi zaman yaptığı paylaşımlarla gündemin de uzağında olmadığını gösteriyor.

Özellikle 2020 yılının ilk günlerinden bu yana dünya genelinde ardı ardına yaşanan sıkıntılar herkesi olduğu gibi Özge Ulusoy’u da tedirgin etti. Ulusoy yaşadığı hisleri, Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı ve bu hareketiyle adeta milyonların sesi oldu.