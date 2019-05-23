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Özge Ulusoy: Çenemdeki ergenlik sivilcesi…
Özge Ulusoy: Çenemdeki ergenlik sivilcesi…
Model Özge Ulusoy, son zamanların popüler filtre uygulamasını kullandı ve kendisini çocuk haline getirdi.
Magazin 23 Mayıs 2019 - 08:55

Yoğun iş temposu dışında, aşk hayatıyla da magazin gündeminde kalmayı başaran Özge Ulusoy, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan isimler arasında. Ulusoy sosyal medya gündemine ne kadar hakim olduğunu son dönemin popüler filtre uygulamalarından birini deneyerek gösterdi. Kameranın çektiği kişiyi kadın ve erkek yapan filtrenin çocuk versiyonunu deneyen güzel isim çenesindeki sivilceye atıfta bulunmayı da ihmal etmedi. İşte Özge Ulusoy’un o paylaşımı:


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