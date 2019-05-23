Özge Ulusoy: Çenemdeki ergenlik sivilcesi…

Yoğun iş temposu dışında, aşk hayatıyla da magazin gündeminde kalmayı başaran Özge Ulusoy, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan isimler arasında. Ulusoy sosyal medya gündemine ne kadar hakim olduğunu son dönemin popüler filtre uygulamalarından birini deneyerek gösterdi. Kameranın çektiği kişiyi kadın ve erkek yapan filtrenin çocuk versiyonunu deneyen güzel isim çenesindeki sivilceye atıfta bulunmayı da ihmal etmedi. İşte Özge Ulusoy’un o paylaşımı:



