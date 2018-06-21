Özge Ulusoy: Gözümde çapak… Kaşım da yamuk

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Bir yandan sunuculuk yapan bir yandan da podyumda boy gösteren Özge Ulusoy, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor… Takipçileriyle arasında keyifli bir iletişim olan manken, yaptığı son paylaşımla kendisine ne kadar güvendiğini gösterdi.

Özellikle son zamanlarda sosyal medyayı ele geçiren ‘makyajsız fotoğraf paylaşma akımı’na dahil olan Ulusoy, insta hikaye kısmında paylaştığı fotoğrafla ‘ben de varım’ dedi. Ulusoy paylaştığı fotoğrafın üzerine; “Gözümde çapak, yanağımda güneş lekesi, dudağımda ayran var ama olsun… Akıma ayak uydurdum… Kaşım da yamuk”