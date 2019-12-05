Özge Ulusoy: Hastalandım derken öyle iki hapşırık değil…

Dün gerçekleşen bir etkinlikte ünlü isimleri ağırlayan ve onlarla sohbet eden Özge Ulusoy akşam saatlerinde Instagram hesabından yaptığı paylaşımla bu etkinlik sırasında kendisini hasta hissettiğini söyledi. Battaniye altında çekilmiş bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Ulusoy şu satırları yazdı:

“Hastalandım derken öyle iki hapşırık değil baya zor birkaç saat geçirdim. Bir yandan da konuklarımı eksiksiz ağırlamaya çalıştım başardığımı da düşünüyorum. Güleceksiniz belki ama hep içimden şimdi geçti hah şu an geçiyor dedim… Motivasyonum sevdiğim işi yapmak o yüzden de yüzüm hiç düşmedi bile yanımdaki birkaç kişi bildi o kadar… Neyse laf salatası yapmayayım sevdiği işi yapan insanlar bence Allahın sevdiği kulları… Ve konuyu nereye bağlıyoruz tabi ki şükür! Hep şükür… Herkese iyi geceler”