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Özge Ulusoy: Hepimiz öyle yaparsak, yaralar sarılır
Özge Ulusoy: Hepimiz öyle yaparsak, yaralar sarılır
Model Özge Ulusoy, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla deprem yaralarının sarılması adına neler yapmamız gerektiğini söyledi.
Magazin 27 Ocak 2020 - 09:56

Elazığ’da gerçekleşen depremin ardından pek çok ünlü isim gibi Özge Ulusoy da dikkat çekici paylaşımlarda bulundu. Depremzedeler için yardım toplayan insanların örnek alınması gerektiğini söyleyen Ulusoy, kendisi de bu konuyla ilgili dikkat çekici paylaşımlarda bulundu. İşte Özge Ulusoy’un o satırları:

“Ülkem ve insanları ne güzel… günlerdir görüyoruz. Ben kötüye ve ayrımcıya bakmıyorum çünkü. Dayanışmaya, çalışana, destek olana bakıp elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hepimiz öyle yaparsak yaralar sarılır. Ama acıları unutmamalı, onlardan ders alıp önlem almalıyız. Doğanın uyarılarını dinlemeliyiz. Geçer geçmez yokmuş gibi davranmayalım artık herkes bilinçlenmek için çalışmalı”


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