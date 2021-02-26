Özge Ulusoy: Her kadın böyle dokunuşları hak ediyor

Geçen günlerde Özge Ulusoy’un 2003-2021 yılları arasında çekilen fotoğrafları paylaşılmış, kendisindeki değişim gözler önüne serilmişti.

Önceki akşam Nişantaşı’nda görüntülenen 38 yaşındaki model, konuyla ilgili soruları yanıtsız bırakmadı.

Özge Ulsuoy, “Çok güzel olmamış mı? Bu konu hakkında danışmanlık vermeyi düşünüyorum. Hatta bir ofis bile açabilirim güzellik sırları hakkında! Şaka bir yana her kadın böyle dokunuşları hak ediyor” dedi.

“HİÇ ESTETİK AMELİYAT OLMADIM”

Özge Ulusoy, geçen aylarda estetik yaptırdığı yönündeki iddialara şöyle yanıt vermişti:

“İyi yaş alıyorum demek ki, dikkat çekiyor. Ben bununla mutlu oluyorum. Sosyal medya hesabıma yaptırdığım her şeyi koyuyorum. İnsanların estetiği nasıl anladıklarına bağlı. Plastik cerrahi ise ben ameliyat olmadım ama hep söylüyorum botoks yaptırıyorum, dolgu yaptırıyorum. Zaten saklamıyorum, yaptırdığım doktorları da seve seve paylaşıyorum.”

“Eğer ameliyat olmam gerekirse de olurum. İleride olacağım. Yüzümü de gerdireceğim. Gerekirse yaptıracağım. Ben böyle şeylerden çekinmiyorum. Bakımlı olmak benim hoşuma gidiyor. Bu herkesin tercihi. Yaptırmayana da saygı duyarım, yaptırana da saygı duyarım. Mutlu olmadığım bir yer olsaydı da yaptırırdım.”