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Özge Ulusoy: Hollywood yanağı mı? Grip mi?
Özge Ulusoy: Hollywood yanağı mı? Grip mi?
Manken ve sunucu Özge Ulusoy, bir asansörde çektiği selfieyi hesabından paylaşırken son günlerin modasına gönderme yapmadan duramadı.
Magazin 7 Mart 2019 - 11:19

Bir süredir birlikte olduğu Faruk Çolakoğlu ile olan ilişkisini bitirdiğine dair haberleri çıkan Özge Ulusoy, yaptığı sosyal medya paylaşımı ile gündeminin bu olmadığını gösterdi. İşe giderken asansörde çekilmiş bir fotoğrafını takipçilerine ulaştıran Ulusoy, devam eden hastalığıyla ilgili hayranlarını bilgilendirirken aynı zamanda çökmüş yanakları üzerinden son dönemin popüler estetik operasyonu ‘Hollywood yanağı’na gönderme yaptı ve paylaşımının üzerine; “Hollywood yanağı mı o yoksa grip devamı mı?” notunu düştü.


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