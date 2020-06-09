Özge Ulusoy: İçi rahatlar belki, ben de normal bir insanım

Özge Ulusoy: İçi rahatlar belki, ben de normal bir insanım

Gündelik hayatının önemli bir kısmını takipçileriyle paylaşan ve beslenme alışkanlığı konusundaki tercihleriyle zaman zaman takipçilerini de hayrete düşüren Özge Ulusoy dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Fit vücudunu korumak adına yoğun bir spor temposu içerisinde olan Özge Ulusoy, pek çok ismin aksine yemek tercihleri konusunda son derece cesur davranıyor.

Sporu böylesine yoğun yapan pek çok ismin yanına bile yaklaşmak istemediği yiyecekleri büyük bir afiyetle tüketen Özge Ulusoy, bir sosyal medya hesabının beslenme şeklini eleştiren paylaşımlar yapmasına tepki gösterdi.

Instagram hesabının hikaye bölümünden bir paylaşımda bulunan Ulusoy, beslenme tercihleri konusunda takipçilerine yalan söylemediğini belirtirken yoğun bir şekilde spor yapmasının sebebi olarak da özgür yiyecek kaçamakları yapmak olduğunu belirtti.

İşte Özge Ulusoy’un o satırları:

“Tatlış bir hesap var benim yemek paylaşımlarıma asla inanmıyor ve her seferinde bununla ilgili bir paylaşım yapıyor. Kendisine buradan cevap vereyim: Haftada 5-7 gün 2 saatin üzerinde antrenman yapıyorum…. Cardio hayatımın büyük bir parçası… Hafta içi 2 öğün protein ağırlıklı besleniyorum, hafta sonları da kendime full izin veriyorum. Zaten bu kadar çok sporun bir amacı da daha özgür kaçamak yapabilmem. Merak etmiş dün kaç donut yedim diye…. Dört! İki tanesi bavyera kremalı, iki tanesi da orijinal glazed… Öğlen de mantı yedim hatta…. Bana sorsa yalan söyleyip takipçilerimi kandırmayacağımı bilirdi halbuki! Hele ki sağlıksız bir şeyler yediğim konusunda… Neyse içi rahatlar belki çünkü ben de normal bir insanım çok da şeyetmesin…”