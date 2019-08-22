Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Özge Ulusoy karnesini paylaştı
Özge Ulusoy karnesini paylaştı
Manken ve sunucu Özge Ulusoy, instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda takipçilerini öğrencilik yıllarına götürdü.
Magazin 22 Ağustos 2019 - 14:48

Bir süredir Faruk Çolakoğlu ile mutlu bir beraberlik sürdüren Özge Ulusoy aşka ve işte kazanmanın keyfini sürüyor. Yoğun bir tempoda koşturan Ulusoy, sosyal medya hesabından yaptığı esprili paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Kullandığı filtrelerle kendisini türlü kılıklara sokan Ulusoy bu defa perşembe günü modası olan TBT’yi yaptı ve annesinin gönderdiği lise karnesini sosyal medya hesabından paylaştı. Ulusoy, yaptığı paylaşımda lisede derslerinin çok iyi olduğunun da altını çizdi.

İLGİLİ HABERÖzge Ulusoy: Balerinlik mi? Eşeklik mi?
Etiketler