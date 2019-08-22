Özge Ulusoy karnesini paylaştı

Bir süredir Faruk Çolakoğlu ile mutlu bir beraberlik sürdüren Özge Ulusoy aşka ve işte kazanmanın keyfini sürüyor. Yoğun bir tempoda koşturan Ulusoy, sosyal medya hesabından yaptığı esprili paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Kullandığı filtrelerle kendisini türlü kılıklara sokan Ulusoy bu defa perşembe günü modası olan TBT’yi yaptı ve annesinin gönderdiği lise karnesini sosyal medya hesabından paylaştı. Ulusoy, yaptığı paylaşımda lisede derslerinin çok iyi olduğunun da altını çizdi.