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Özge Ulusoy ‘Lama’ oldu
Özge Ulusoy ‘Lama’ oldu
Sosyal medyayı etkin olarak kullanan isimlerden Özge Ulusoy, buradaki yeni trendi kendisine uygulamakta geç kalmadı.
Magazin 6 Ocak 2020 - 10:03

Sadece başarılı kariyeriyle değil aynı zamanda esprili kişiliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Özge Ulusoy, sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor. Özellikle kullandığı filtrelerle dikkat çeken ve bu tarz paylaşımlara ağırlık veren Ulusoy, bu defa farklı bir uygulama ile takipçilerinin karşısına çıktı. Pek çok karaktere uyarlanan bu uygulamanın ‘Hangi Hayvansın’ versiyonunu kendisinde deneyen ünlü model ‘Lama’ çıktı. Yüz taraması üzerinden yapılan eşleştirmeye Özge’nin verdiği tepki ise son derece dikkat çekici oldu.


(FOTOĞRAF: INSTAGRAM)

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Son güncelleme: 10:06 - 06.01.2020