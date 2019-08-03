Özge Ulusoy: Layık olduğum filtreyi buldum bence

Son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarında esprili bir tarz benimseyen ve özellikle filtre uygulamaları ile ortaya çıkardığı keyifli kareleri takipçileriyle paylaşmaktan keyif olan Özge Ulusoy, yaptığı son paylaşımla yine gülümsetti.

Bir süredir Faruk Çolakoğlu ile birlikte olan ve geride bıraktığımız aylarda Monako’da tatil yapan Özge Ulusoy, tatil dönüşü yeniden yoğun temposuna geri döndü. Sosyal medya hesabından özel hayatına dair paylaşımlar yapmayı tercih eden Ulusoy, aynı zamanda filtre uyguladığı fotoğraflarını paylaşarak esprili kişiliğini sergilemeyi de seviyor.

“LAYIK OLDUĞUM FİLTRE”

Geçtiğimiz günlerde birbirden eğlenceli çok sayıda filtreli fotoğraf paylaşan Ulusoy, bu defa kafasında bir taçla birlikte görüldüğü kareyi; “Layık olduğum filtreyi buldum bence” notuyla paylaştı.