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Özge Ulusoy sevgilisi Faruk Çolakoğlu’nun doğum gününü kutladı
Özge Ulusoy sevgilisi Faruk Çolakoğlu’nun doğum gününü kutladı
Geçen gün ayrılma kararı aldıkları iddia edilen Özge Ulusoy ve Faruk Çolakoğlu aşkı tam gaz devam ediyor. Ünlü model sosyal medya hesabından sevgilisinin doğum gününü kutladı...
Magazin 3 Temmuz 2020 - 10:02

Corona virüsü nedeniyle görüşemeyen Özge Ulusoy ve işadamı Faruk Çolakoğlu’nun bu durumdan rahatsız oldukları için ayrılma kararı aldıkları iddia edilmiş, hatta Fransa’da olan Çolakoğlu’nun ipleri kopardığı söylenmişti. Bu dedikodular üzerine Ulusoy, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla tüm iddiaları yalanladı. Ünlü model sevgilisi ile çekilmiş bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı ve ‘İyi ki’ notuyla, Çolakoğlu’nun doğum gününü kutladı.

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