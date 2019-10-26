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Özge Ulusoy: Şu an tam yanımda katmer yeniyor
Özge Ulusoy: Şu an tam yanımda katmer yeniyor
Manken Özge Ulusoy, Instagram hesabı üzerinden kendisine yöneltilmiş bir soruyu ve yanıtını paylaştı.
Magazin 26 Ekim 2019 - 09:41

Mankenlik yapmanın getirdiği zorunlulukla yediklerine dikkat eden ve sürekli olarak iştahını dizginlemek zorunda kalan Özge Ulusoy, sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinden gelen sorulara yanıt verdi.

İŞTAH SORUSUNU PAYLAŞTI

Ulusoy, ‘İştahınızı nasıl kontrol edebiliyorsunuz?’ şeklindeki soruya bir katmer fotoğrafı paylaşarak; “Şu an tam yanımda katmer yeniyor. Ben sadece tadı nasıl diye soruyorum. Yılların irade terbiyesi diyelim…” satırlarıyla yanıt verdi.


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