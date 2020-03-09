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Özge Ulusoy’a mutluluk gözyaşı döktüren fotoğraf
Özge Ulusoy’a mutluluk gözyaşı döktüren fotoğraf
Zaman zaman annesinin kendisine yolladığı eski tarihli fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sunan Özge Ulusoy, bu alışkanlığını bozmadı ve takipçilerini 15 yaşına götürdü.
Magazin 9 Mart 2020 - 09:15

Podyumların aranılan isimlerinden Özge Ulusoy, sosyal medya hesabından yaptığı esprili paylaşımlarla öne çıkan bir isim… Özellikle telefon filtreleri üzerinden yaptığı eğlenceli paylaşımlarla takipçilerinin beğenisini kazanan Ulusoy, annesinin gönderdiği eski tarihli fotoğraflarla takipçilerini eski yıllara götürüyor.

Bu defa konservatuar günlerinde çekilmiş bir karesini paylaşan Ulusoy 15 yaşındayken çekilmiş fotoğrafını:

“Annemden gelen bir foti ve minik mutluluk gözyaşı pıt! Konservatuar günleri yaş 15, o günler de çok güzeldi. Anılarım iyi ki varlar… Şimdi için de hep şükür”

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