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Özge Ulusoy’dan dolar göndermeli paylaşım
Özge Ulusoy’dan dolar göndermeli paylaşım
Model Özge Ulusoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma gündemin değişmeyen maddesi dolara göndermede bulundu.
Magazin 12 Ağustos 2018 - 09:48

Yaşadığı uzun soluklu Hacı Sabancı aşkıyla bir dönem gündemden düşmeyen Özge Ulusoy, ayrılık sonrasında kendisini tamamen işine ve spora verdi. Şimdilerde bir magazin programı sunuculuğu yapan Ulusoy aynı zamanda katıldığı etkinliklerde de podyuma çıkıyor. Yoğun bir tempoda koşturan Özge Ulusoy bu yoğunlukta halsiz kalmamak adına spora güveniyor. Sürekli olarak spor salonlarından paylaşımlarda bulunan Ulusoy, yaptığı son paylaşıma düştüğü dolar notuyla hem gülümsetti hem de dövizdeki yükselişin her kesimi nasıl etkilediğini gözler önüne serdi.

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Son güncelleme: 10:55 - 13.08.2018
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