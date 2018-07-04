Özge Ulusoy’dan yeni aşka açık kapı

Manken Özge Ulusoy, bir alışveriş merkezinin düzenlediği etkinlikte talihli kişiye son model lüks bir araç otomobil teslim etti. Ulusoy, aşk hayatıyla ilgili sorulara ise "Hayırlısı neyse o olur" diye cevap verdi.

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Katıldığı etkinlik sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özge Ulusoy, ”Şu an ilk otomobili verdik. Sırada daha iki otomobil var. Ben çok şanslı değilim. Sadece yıllar önce güzellik yarışmasından bir otomobil kazanmıştım” dedi.

“KİMSEDEN SAKLANMAM”



Öte yandan henüz plajlarda bikinili görüntülenmeyen güzel sunucu; “Ben daha çok İstanbul'dayım, çalışıyorum. Sadece hafta sonları kaçamak yapıyorum. Demek ki gazetecilere denk gelmemiş. Saklanacak, korkacak bir şeyim yok. Gidersem objektiflerden saklanmam” ifadelerini kullandı.

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YENİ AŞKA AÇIK KAPI



Uzun zamandır ismi kimseyle aşk dedikodularına karışmayan Özge Ulusoy, aşk hayatıyla ilgili de “Hayırlısı neyse o olur” yorumunda bulundu. Ulusoy, son olarak Hacı Sabancı ile aşk yaşamıştı ve ikili evlilik yolunda giderken yollarını ayırmıştı.