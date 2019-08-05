Özge Ulusoy’u klima çarptı

Boynunda ağrı olduğunu söyleyen Özge Ulusoy, “Galiba klima çarptı. Benim vücudum klimayı kaldırmıyor. Spor da yapıyorum ama ondan olduğunu sanmıyorum” dedi. Haftanın en az 4 günü spor yaptığını ifade eden Ulusoy, “4 günün üstüne çıkmak istemiyorum. Bu sefer vücudu yoruyorum. Bu hafta yapamayacağım. Boyun nedeniyle tatil yapacağım” diye konuştu.

“İLBER ORTAYLI OKUYORUM”

Çalıştığı için tatile pek vakit ayıramadığını söyleyen Ulusoy, “Henüz tatil yapamadım. Geçenlerde Özdere'de annemlerin yazlığına gittim. Biraz istirahat ettim. Sonrası için tam plan yapmadım ama bu sene tercihim daha sakin, kafa dinleyebileceğim yerler. Daha önce eğlenebileceğim yerleri tercih ediyordum” dedi.

Özge Ulusoy “Tatilde olmazsa olmazlarınız nelerdir?” şeklindeki soruya “Kesinlikle kitap. Şimdi kulaktan dinlediğim bir aplikasyonum var ve yazılısını da taşıyorum yanımda. Çünkü kitabın yerini hiçbir şey tutmuyor. Bir de kişisel bakım ürünlerim olmazsa olmazlarım” diye yanıt verdi. Şu sıralar İlber Ortaylı'nın kitabını okuduğunu belirten Ulusoy, “Şeyma Subaşı'nın ‘Sadece Şeyma' isimli kitabını henüz okumadığını söyledi. Bir süredir Faruk Çolakoğlu ile birliktelik yaşayan Ulusoy, ilişkinin sorulması üzerine teşekkür ederek uzaklaştı.