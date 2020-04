Özge Ulusoy’un ‘corona sonrası’ listesi

Ev karantinası boyunca kendisiyle baş başa kalma fırsatı yakalayan ve bu süreçte kafasındaki pek çok soruya da yanıt bulan Özge Ulusoy, karantina sonrası süreç için kendisine bir liste hazırladı ve bazı hedefler belirledi. İlk olarak herkes için sağlık dileyen Ulusoy, altı madde halinde paylaştığı listesinde ilginç konulara değindi. İşte Ulusoy’un o paylaşımı:

Benim aklımda buradan nasıl çıkacağımla ilgili birkaç hedef var. Allahtan önce herkes için sağlık dileyerek tabi, haydi siz de bir liste hazırlayın hedefler koyalım

1- Şu hayatta elimdekilerin kıymetini hep bildim ama bu olaydan sonra her şeyi daha da dikkatli tüketmeye her şeyin kıymetini daha fazla bilmeye and içtim. Hepsini listeliyorum.

2-Kendi içime daha fazla dönmek istiyorum. Yaşım ilerledikçe hayatta istediklerimizin bize öğretilenden daha değişik olduğunu anlıyorum. Daha çok anda kalmak geçmiş ve gelecek kavramlarını çok uzağımda tutmaya and içiyorum.

3- Girdiğim halimden daha fit daha güçlü bir vücut (daha ne olacak demeyin mesela bana hep kalın gelen belim daha da ince olabilir)

4- Daha uzun ve daha gür kürek kemiklerimden aşağı kadar gelmiş saçlar… (Uzun süre evde kalmaktan değil de iyi bakmaktan uzasınlar ama)

5- Daha organize ve daha değişik bir ev… Şimdiye kadar yoğun tempomdan evde çok az vakit geçirdim, taşınırken bile yeteri kadar ilgilenemedim. Şimdi evde kaldıkça yapmak istediğim bir sürü değişiklik almak istediğim parçalar görüyorum. Tabi bir yandan da evin dip köşesini de toparlıyorum adım adım. Muhteşem bir düzen geldi.

6- Yardım yapmak benim için vazgeçilmezdi. Allahın bize bahşettiklerini paylaşmadan bu dünyada aşırı faydasız ve boş ruhlar olacağımıza inandım hep… çıktığımızda fiziki olarak da bulunacağım daha fazla yardım ziyaretleri yapacağım.

Şimdilik bunlar geldi aklıma, haydi siz de bir şeyler yazın