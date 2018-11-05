Özge Ulusoy’un fotoğrafına yorum yağdı

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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma çok sayıda yorum alan ve bu yorumların neredeyse tamamı fotoğrafında photoshop olduğu şeklinde gelen Özge Ulusoy içlerinden bir yoruma cevap vermekten kendisini alamadı. Paylaştığı fotoğrafın altına yapılan; “Yani siz şimdi bu fotoğraftaki bacaklarda bi anormallik olmadığını mı söylüyorsunuz enteresan” yorumuna kayıtsız kalmadı ve “Elim önüne gelip bacağımın bir kısmını kapamış neden anlaşılmadı biz de anlamadık” şeklinde bir yanıt verdi.



