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Özge Ulusoy’un fotoğrafına yorum yağdı
Özge Ulusoy’un fotoğrafına yorum yağdı
Model Özge Ulusoy'un geride bıraktığımız aylarda bir dergi için verdiği pozlar yeniden gündeme geldi.
Magazin 5 Kasım 2018 - 07:42

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma çok sayıda yorum alan ve bu yorumların neredeyse tamamı fotoğrafında photoshop olduğu şeklinde gelen Özge Ulusoy içlerinden bir yoruma cevap vermekten kendisini alamadı. Paylaştığı fotoğrafın altına yapılan; “Yani siz şimdi bu fotoğraftaki bacaklarda bi anormallik olmadığını mı söylüyorsunuz enteresan” yorumuna kayıtsız kalmadı ve “Elim önüne gelip bacağımın bir kısmını kapamış neden anlaşılmadı biz de anlamadık” şeklinde bir yanıt verdi.

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