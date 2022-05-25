Özge Ulusoy’un göğsüne Ahmet Çakar yazıldı

Sisi lakaplı Seyhan Soylu katıldığı ödül töreninde manken Özge Ulusoy'un göğsüne oyuncu Melis Sezen'i hedef alan eski MHP'li vekil Ahmet Çakar'ın ismini yazdı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Eski MHP Milletvekili Ahmet Çakar, oyuncu Melis Sezen’i Altın Kelebek Ödül töreninde giydiği kıyafet nedeniyle hedef almıştı.

Akit TV’de yayınlanan programda konuşan Çakar, “Bu ‘Sadakatsiz’ adlı dizide oynayan bir kız var. Adını falan bilmem. Geçen gün bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık, toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok” demişti.

Başta kadınlar olmak üzere birçok Twitter kullanıcısı ve ünlü isimler Çakar’ın bu sözlerine tepki göstermişti.

Çakar’ın sözlerine bir tepki de Sisi lakaplı Seyhan Soylu’dan geldi. Soylu katıldığı ödül töreninde “Çakar’a moda programı yapacağım. Siz moda eleştirmenliği konusunda uzmanlaşmışsınız Ahmet Çakar” diye seslendi.

Ardından ödül almak için çıktığı sahnede gecenin sunuculuğunu yapan manken Özge Ulusoy’un göğsüne Ahmet Çakar yazdı.