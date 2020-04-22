Özge Ulusoy’un karantinayla anlaşılan gözlük gerçeği…

Eğlenceli ve enerjik kimliğinden ev karantinası günlerinde de ödün vermeyen Özge Ulusoy, evde kaldığı süre içerisinde kendisiyle ilgili ortaya çıkan bir gerçeği açıkladı.

Pek çok ünlü gibi corona virüsünün etkilerinden kendisini korumak amacıyla ev karantinasına giren Özge Ulusoy, bu süre zarfında sosyal medya hesabını çok daha aktif olarak kullanmaya başladı.

Şimdiye kadar yaptığı filtre uygulamaları üzerinden esprili paylaşımlarla takipçilerinin karşısına çıkan Ulusoy, karantina sürecine spor ve güzellik önerileri ile ön plana çıktı. Aynı zamanda Ulusoy yine bu süreçte kendisiyle ilgili bir gerçeği de açıklamış oldu.

Son zamanlardaki paylaşımlarında daha sık gözlüklü görünmeye başlayan Ulusoy bu haliyle ilgili olarak şu paylaşımı yaptı: