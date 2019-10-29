Özge Ulusoy’un ‘Şükür anı’

Model Özge Ulusoy yeni yaşını Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla ve bu kareye düştüğü 'Tam bir şükür moment(anı)' notuyla gösterdi.

37 yaşına giren Ulusoy, sosyal medya hesabından doğum günü için yapılmış bir pastayı üflerken çekilmiş fotoğrafını paylaştı ve altına da şunları yazdı:

“Tam bir ŞÜKÜR MOMENT bu sene yeni yaşım… Hoşgeldin 37 ne güzel geldin…Bu sene TAM ve daha güçlü daha mutlu daha huzurlu daha olgun hissetmek eşsiz. ‘happy birthday to me’ (mutlu yıllar bana) Kutlayan herkese sonsuz teşekkürler harika bir gün yaşıyorum”

“POPOM GÖZÜKTÜ MÜ?”

Bu ayın başında Akmerkez’de görüntülenen Özge Ulusoy, kısım kısım transparan olan taytıyla görüntülenince tedirgin oldu. Objektiflere bu şekilde görüntü vermek istemeyen Ulusoy, elini kalçasında tutarak kendini kamufle etti. Bir süre sonra gazetecilerin yanına gelen Özge Ulusoy muhabirlere “Popom gözüktü mü?” diyerek fotoğraflarına bakmak istedi.