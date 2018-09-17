Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Özge Uzun’un eşi Volkan Üst kalp krizi geçirdi
Özge Uzun’un eşi Volkan Üst kalp krizi geçirdi
Sunucu Özge Uzun'un ikinci kez evlendiği eşi Volkan Üst kalp krizi geçirdi. Sunucu durumu eşinin hastaneden bir fotoğrafını Instagram'dan paylaşarak duyurdu
Magazin 17 Eylül 2018 - 12:53

Uzun 10 yıl evli kaldığı eşi Volkan Üst ile 2014 yılında tek celsede boşanmıştı. 3 yıllık ayrılığın ardından yeniden barışan çift 2017’de ikinci kez nikâh masasına oturmuştu. Sunucu Özge Uzun’un eşi kalp krizi geçirdi. Özge Uzun haberi sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak ve altına şu notu düşerek paylaştı:

ozge-uzun

‘GERİ KALAN ÖMRÜMÜZÜN İLK GÜNÜ’

“Biz hayatımızın geri kalan bölümünün ilk gününü yaşıyoruz bugün.

Volkan ağır bir kalp krizi yaşadı. Sınıra kadar gitti, bi bakıp çıktı ve bize geri döndü. “Şükür” söyleyebileceğiniz bütün minnet kelimelerinin, dualarının bir toplamı bazen. Uzun uzun söylemek isteyip ağzınızdan bir türlü çıkmayan… Olay anında insani refleks ve savunma ile ayakta kalıyorsunuz. O akut durum geçtikten sonra bir anda “Bam” diye birşey çarpıyor yüreğinize, ruhunuza ve beyninize. “Beyin tokatlaması” denen şey mecazi değilmiş meğer.

Yoğun bakımdaki sabaha iyi açtık gözümüzü. Kızımızla da konuştuk.

En merak ettiği “babasına iğne yaparlarken ağlayıp ağlamadığı” oldu.

Onun anlayabileceği şekilde bir süre eve gelemeyeceğini anlattık. Anladı.

Biz hayatımızda geri kalan ömrümüzün ilk gününü yaşıyoruz bugün.

Şükür…”

Etiketler