Özge Uzun’un eşi Volkan Üst kalp krizi geçirdi

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Uzun 10 yıl evli kaldığı eşi Volkan Üst ile 2014 yılında tek celsede boşanmıştı. 3 yıllık ayrılığın ardından yeniden barışan çift 2017’de ikinci kez nikâh masasına oturmuştu. Sunucu Özge Uzun’un eşi kalp krizi geçirdi. Özge Uzun haberi sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak ve altına şu notu düşerek paylaştı:

‘GERİ KALAN ÖMRÜMÜZÜN İLK GÜNÜ’

“Biz hayatımızın geri kalan bölümünün ilk gününü yaşıyoruz bugün.

Volkan ağır bir kalp krizi yaşadı. Sınıra kadar gitti, bi bakıp çıktı ve bize geri döndü. “Şükür” söyleyebileceğiniz bütün minnet kelimelerinin, dualarının bir toplamı bazen. Uzun uzun söylemek isteyip ağzınızdan bir türlü çıkmayan… Olay anında insani refleks ve savunma ile ayakta kalıyorsunuz. O akut durum geçtikten sonra bir anda “Bam” diye birşey çarpıyor yüreğinize, ruhunuza ve beyninize. “Beyin tokatlaması” denen şey mecazi değilmiş meğer.

Yoğun bakımdaki sabaha iyi açtık gözümüzü. Kızımızla da konuştuk.

En merak ettiği “babasına iğne yaparlarken ağlayıp ağlamadığı” oldu.

Onun anlayabileceği şekilde bir süre eve gelemeyeceğini anlattık. Anladı.

Biz hayatımızda geri kalan ömrümüzün ilk gününü yaşıyoruz bugün.

Şükür…”