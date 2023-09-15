Özge Yağız’dan iddialara yanıt

Uzun süredir birlikte olduğu Gökberk Demirci'yi aldattığı iddia edilen Özge Yağız, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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‘Safir’ dizisinin başrol oyuncuları Özge Yağız Gökberk Demirci’den, Burak Berkay Akgül de Hira Koyuncuoğlu’ndan ayrıldı.

Özge Yağız ile Burak Berkay Akgül’ün aşk yaşamaya başladığı ve Yağız’ın uzun yıllardır birlikte olduğu Gökberk Demirci’yi aldattığı iddia edildi.

“KONUŞARAK AYRILDIK”

Söylentilerin ardından Özge Yağız, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Tüm ekip arkadaşlarımla gönül vererek çalıştığımız yeni bir işin heyecanını yaşıyorum. Bir ilişkim vardı bir ay önce karşılıklı konuşarak ayrıldık. Hayatımda da kimse yok. Konuşulanlar nedeniyle açıklama yapmak zorunda kalmaktan dolayı üzgünüm. Sadece herkes için saygı bekliyorum” ifadelerini kullandı.