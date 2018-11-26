Özge’nin sonu uyarıyla biten yüz yogası

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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve çoğunlukla keyifli paylaşımlarıyla öne çıkan Özge Özpirinçci bu defa hesabından dizi setine giderken uyguladığı yüz yogası hareketlerini paylaştı. Birbirinden farklı üç hareketi takipçileriyle paylaşan Özpirinçci, kısa videolar halinde paylaştığı görüntülerin sonunda “yaptığım bu hareketleri internetten buldum yüzününüzde oluşacak herhangi bir hasardan dolayı sorumlu değilim” şeklinde bir açıklamaya da imza attı.