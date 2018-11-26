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Özge’nin sonu uyarıyla biten yüz yogası
Özge’nin sonu uyarıyla biten yüz yogası
Kadın dizisinde izlediğimiz oyuncu Özge Özpirinçci sosyal medya hesabından yaptığı keyifli paylaşımlarla gülümsetti.
Magazin 26 Kasım 2018 - 10:41

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve çoğunlukla keyifli paylaşımlarıyla öne çıkan Özge Özpirinçci bu defa hesabından dizi setine giderken uyguladığı yüz yogası hareketlerini paylaştı. Birbirinden farklı üç hareketi takipçileriyle paylaşan Özpirinçci, kısa videolar halinde paylaştığı görüntülerin sonunda “yaptığım bu hareketleri internetten buldum yüzününüzde oluşacak herhangi bir hasardan dolayı sorumlu değilim” şeklinde bir açıklamaya da imza attı.

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