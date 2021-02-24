Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal ayrıldı mı?

Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal iki yıl önce beraber rol aldıkları ‘Kimse Bilmez’ dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başladı.

En son geçen yıl Aralık ayında görüntülenen çift ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

BİRBİRLERİNİ SİLDİLER

Kaya ile Şanal, sosyal medya hesaplarından birlikte yer aldıkları fotoğrafları sildi. Çiftin bu hamlesi “Ayrıldılar mı?” sorusunu akıllara getirdi.

İkilinin birbirlerini takip ediyor olması ise dikkatlerden kaçmadı.

TEKNEDE YIL DÖNÜMÜ

Çift, geçen yıl birlikteliklerinin 1. yılını kutlamıştı. Çeşme’de tatil yapan ve mavi tura çıkan ikiliden Kaya, bu fotoğrafı, “Nice yıllara, nice sonsuz mavilere sevgilim” notuyla yayınlamıştı.

Burak Serdar Şanal ise, “Ömrümün geri kalanı armağanım olsun ömrüne… Daha nice güzel anılar biriktirmek dileğiyle… İlk yılımız kutlu olsun sevgilim” demişti.