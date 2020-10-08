Özgü Namal’ın kaybettiği eşi Serdar Oral’ın komşuları konuştu

Muğla'nın Köyceğiz'e bağlı Yayla Mahallesi'nde, oyuncu Özgü Namal'ın iki çocuğunun babası Ahmet Serdar Oral'ın (53) ani ölümü, akrabalarını olduğu kadar yaşadığı mahalledeki komşularını da üzdü.

Oyuncu Özgü Namal ve çocuklarının babası Ahmet Serdar Oral, 5 yıl önce Muğla’nın Köyceğiz ilçesine bağlı Yayla Mahallesi’ne yerleşti. Serdar Oral, kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Oral’ın cenazesi, Kanlıca’daki aile kabristanına defnedildi. Oral’ın ani ölümü, akraba ve arkadaşlarının yanı sıra, Köyceğiz’deki komşularını da üzdü.

“İNSANLARA ÇOK YARDIM EDİYORDU”

Yayla Mahallesi’nde bakkal işleten Şeniz Güçlü, “Yeni gelmişlerdi zaten köyümüze, çok iyilerdi. Ahmet Bey çok iyi insandı. Vefat haberini aldıktan sonra şaşırdık. İnsanlara çok yardım ediyordu. Özgül Namal ile mutlu bir beraberlikleri vardı” dedi.

“BİZE SORARDI ‘FAKİR BİRİ VAR MI?’ DİYE”

Mahalle Muhtarı Halil Demir, Oral’ın yardımsever biri olduğunu belirterek, “Köyümüz küçük ve şirin bir köy. Ahmet Bey 3-4 yıl oldu mahalleye yerleşeli. Bir buçuk iki senedir de şu anki evinde oturuyordu. Çok sevilen, sayılan bir kişiydi. Allah rahmet eylesin. Ahmet bey çok iyi bir insandı, yardımseverdi. Mahallede birçok insana yardımcı oldu. Zaman zaman bize sorardı ‘Fakir biri var mı?’ diye. Bir hafta önce gelmiş ama biz görüşemedik, ben yoktum. Öldüğünü duyduk, Allah rahmet eylesin” diye konuştu.



“ÇOK ÜZGÜNÜZ”

Köyde yaşayan Aydemir Erdoğan ise “Bu köyde oturuyorum, iyi insanlardı ve çok yardımseverlerdi. Komşular olarak çok üzgünüz. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı. (DHA)

