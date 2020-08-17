Özgül Çoşar kimdir, kaç yaşındadır? MasterChef Özgül aslen nerelidir?

MasterChef’te yarışacak ana yarışmacılar belli oldu! Ekranların en sevilen yemek yarışması MasterChef’te, zorlu geçen elemelerle ana kadroda yarışacak yarışmacılardan biri de Özgül Coşar oldu. Peki, Özgül Coşar kimdir? MasterChef Özgül Coşar kaç yaşındadır? İşte detaylar…

TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te büyük heyecan devam ediyor. Yarışmanın ana kadrosunda yarışacak 16 isim zorlu elemeler sonucunda belli oldu. Ana kadroda yarışacak Özgül Coşar, sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte MasterChef Özgül Coşar'ın hayatı…

ÖZGÜL COŞAR KİMDİR?

Özgül Coşar, 36 yaşında. Gıda Mühendisi. Evli ve iki çocuğu olan Özgül Coşar, pastacılık ve ekmekçilik bölümünü bitirmiş. Yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Çocuklarının doğum gününü yaparken kendisinin organize ettiğini ve o zaman içindeki yemek aşkını keşfettiğini söyledi.

Kendini bildi bileli mutfakta olduğunu söyleyen Özgül Coşar, hızlı olması ve mutfakta koordine olması nedeniyle avantajlı olduğunu iddia etti. MasterChef’e katılmasını kızı teşvik etmiş..