Özgün, enflasyonu engelli çocuğa benzeten rektöre tepki gösterdi

Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman, Ekotürk’teki canlı yayında enflasyonu engelli çocuklara benzeterek, “Ailenin özürlü çocuğu gibi idare ediyoruz… Herkes bir şekilde yararlanıyor ondan” dedi.

“Çok şikayet ediyoruz, ‘geceleri bağırıp çağırıyor, huzur bırakmadı, komşularla tartışıyoruz’ diyoruz ama aslında çocukcağız hayatımızın bir parçası. Onun sayesinde özellikli yerlere girebiliyoruz, indirimli kartı alıyoruz, çocuk parası alıyoruz, hak etmediğimiz şeylere ulaşıyoruz” diye konuşan Ferman, “Enflasyon böyle bir şey, enflasyonun suç ortağıyız” ifadelerini kullandı.

Ferman’ın skandal sözleri sosyal medyada tepkilere neden oldu.

“TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU”

Ferman’a bir tepki de down sendromlu bir oğlu olan şarkıcı Özgün Uğurlu’dan geldi. Instagram hesabından Ferman’ın videosunu yayınlayan Özgün, “Ne kadar ayıp. Ne kadar üzücü. Bu mudur yani yaşadığımız, yaşanan? Dinlerken tüylerim diken diken oldu. Yazmak istediğim çok şey var ama gerek yok” ifadelerini kullandı.