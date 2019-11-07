Özgün, otizmli çocukların yuhalanmasına tepki gösterdi

Down Sendromlu bir oğlu olan şarkıcı Özgün Uğurlu, Aksaray'da otizmli çocukların yuhalanmasıyla ilgili görüntülere Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım ile tepki gösterdi.

Aksaray’da bulunan Merkez Mehmetçik İlkokulu’nda bir grup velinin, okulda otizmli çocukları istemediği için yuhalayarak protesto ettiğinin iddia edildi. Konu hakkında açıklama yapan Aksaray Valiliği haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Down Sendromlu bir oğlu olan şarkıcı Özgün ise söz konusu videoya sosyal medya hesabından sitem etti.

VALİLİK İDDİALARI YALANLADI

Aksaray’da bulunan Merkez Mehmetçik İlkokulu’nda veliler, okulda eğitim gören otizmli öğrencilere ait sınıfların kapatılmasını talep etti. İddiaya göre, okulun çıkış saatinde bir araya gelen veliler, otizmli çocukları yuhaladı. Yaşanan bu utandıran olay ise büyük tepkiye neden oldu.Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu iddialar üzerine konuyla ilgili soruşturma başlattı. Aksaray Valiliği ise yaptığı açıklamada iddiayı yalanlayarak, soruşturma başlatıldığını duyurdu. Aksaray Valiliği, bir okulda ‘otizmli öğrencilerin yuhalandığı’ iddialarını yalanlayarak, olaya ilişkin incelemenin başlatıldığını açıkladı.

“SEN KİM OLUYORSUN ARKADAŞ”

2012 yılında müzisyen Nida Kaçar ile evlenen ve bu evlilikten Down Sendromlu Ediz adında bir oğlu olan şarkıcı Özgün Uğurlu, sosyal medyada kısa sürede yayılan yuhalanma görüntülerine sitem etti. Instagram hesabından paylaşım yapan Uğurlu, görüntülere şu sözlerle ateş püskürdü: “Bu nasıl bir terbiyesizlik, ukalalık, ahlaksızlık, kendini bilmezliktir. Sınıf kapattırmaya çalışmak, yuhalamak, farklı kapılardan okula aldırmak, farklı yemek saatleri. Eşit şartlarda eğitim, yaşamak, insan gibi yaşamak her bireyin hakkıdır. Sen kim oluyorsun arkadaş! Toplumumuzda asıl korkulması gereken bu ve bunun gibi zihniyetli insancıklardır. Senin evladına farklı gelişim gösteren bir çocuk paylaşmayı, kardeşliği, yardımlaşmayı, liderlik ruhunu, koşulsuz sevgiyi, insanlığı öğretir.. Sen. Sen ne öğretiyorsun arkadaş!”