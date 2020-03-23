Özgür Civelek kimdir? Özgür Civelek nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan Öğretmen dizisinde Fiko karakterini canlandıran Özgür Civelek hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Cansu Tuman kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…
ÖZGÜR CİVELEK KİMDİR?
Özgür Civelek, 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlk ekran deneyimini 2017 senesinde TRT1'de yayınlanan “Payitaht Abdülhamid” dizisiyle yaşayan Özgür Civelek; Peri: Ağzı Olmayan Kız, Efsane Aile gibi yapımlarda rol almıştır.
Özgür Civelek, şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan Öğretmen dizisinde Fiko karakterine hayat vermektedir.
Özgür Civelek'in rol aldığı diziler ve filmler:
2020 – Öğretmen (Fiko) (TV Dizisi)
2019 – Peri: Ağzı Olmayan Kız (Yusuf) (Sinema Filmi)
2019 – Efsane Aile (TV Dizisi)
2017 – Payitaht Abdülhamid (TV Dizisi)