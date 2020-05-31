Özgür Dünya konusu ne? Özgür Dünya kaç yılında çekildi, oyuncuları kim?

Bu akşam televizyonlarda ilk kez izleyicilerle buluşan Özgür Dünya filmi hakkında internette araştırma yapılıyor. Televizyon izleyicileri, ‘Özgür Dünya konusu ne' sorusunun cevabını arıyor. İşte Özgür Dünya filmi ile ilgili bilinmesi gerekenler…
ÖZGÜR DÜNYA KONUSU
Sektöre bomba gibi düşecek, yapay zeka ile yönetilen bir oyunun hikâyesi aslında Aslı ve babası için bambaşka anlamlar taşımaktadır. Bin bir zorlukla tasarladıkları bu çalışma, dünyada bir ilk olacaktır. Ancak, oyunun piyasaya sürülmesiyle elde edilecek muazzam geliri paylaşmak istemeyen düşmanların varlığından habersizlerdir. Gerçek hayatta yaşanacak çekişmelerin oyun dünyasında zincirleme büyüyen bir savaşa dönüşmesi, Özgür Dünya'ya doğru zorlu bir yolcuğu deneyimletecektir herkese. Özgür dünyanın kurtuluşu, babası, arkadaşları ve özgürlüğü için mücadele etmek zorunda kalan Aslı’nın ellerindedir…
ÖZGÜR DÜNYA OYUNCULARI
Murat Serezli – Aykut
Rabia Soytürk – AslI
Gürbey İleri – Fatih
Hayal Köseoglu – Duygu
Idris Nebi Taskan – Tolga
Sami Aksu – Zek
Martin Nadin – Wilson