Özgür Dünya konusu ne? Özgür Dünya kaç yılında çekildi, oyuncuları kim?

Özgür Dünya filmi bu akşam televizyonlarda ilk kez yayınlanacak. Yönetmenliğini Faruk Aksoy ve Şevki Es’in birlikte yaptığı ve 2019 yılında vizyona giren Özgür Dünya filminin konusu ve oyuncuları internette araştırılıyor. İşte Özgür Dünya konusu ve oyuncuları…

Bu akşam televizyonlarda ilk kez izleyicilerle buluşan Özgür Dünya filmi hakkında internette araştırma yapılıyor. Televizyon izleyicileri, ‘Özgür Dünya konusu ne' sorusunun cevabını arıyor. İşte Özgür Dünya filmi ile ilgili bilinmesi gerekenler…

ÖZGÜR DÜNYA KONUSU

Sektöre bomba gibi düşecek, yapay zeka ile yönetilen bir oyunun hikâyesi aslında Aslı ve babası için bambaşka anlamlar taşımaktadır. Bin bir zorlukla tasarladıkları bu çalışma, dünyada bir ilk olacaktır. Ancak, oyunun piyasaya sürülmesiyle elde edilecek muazzam geliri paylaşmak istemeyen düşmanların varlığından habersizlerdir. Gerçek hayatta yaşanacak çekişmelerin oyun dünyasında zincirleme büyüyen bir savaşa dönüşmesi, Özgür Dünya'ya doğru zorlu bir yolcuğu deneyimletecektir herkese. Özgür dünyanın kurtuluşu, babası, arkadaşları ve özgürlüğü için mücadele etmek zorunda kalan Aslı’nın ellerindedir…



ÖZGÜR DÜNYA OYUNCULARI

Murat Serezli – Aykut

Rabia Soytürk – AslI

Gürbey İleri – Fatih

Hayal Köseoglu – Duygu

Idris Nebi Taskan – Tolga

Sami Aksu – Zek

Martin Nadin – Wilson