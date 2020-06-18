Özgür Emre Yıldırım kimdir? Özgür Emre Yıldırım nereli ve kaç yaşında?

Ölümlü Dünya adlı sinema filminde canlandırdığı Atakan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Özgür Emre Yıldırım hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Özgür Emre Yıldırım kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

ÖZGÜR EMRE YILDIRIM KİMDİR?

Özgür Emre Yıldırım, 26 Ekim 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Bakırköy Lisesi’nden mezun olduktan sonra 2006’da Müjdat Gezen Sanat Merkezi Akşam Okulu’nu, ardından Özel Marmara Akademisi’ni bitirmiştir.

2010 senesinde Al Gülüm Ver Gülüm dizisiyle oyunculuğa adım atan Yıldırım, daha sonra Elde Var Hayat, Kayıp Madalyon, Otisabi, Şefkat Yerimdar, Kahireli Palas, Eksik, Karadayı gibi yapımlarda yer aldı. Stüdyo koordinatörü, yardımcı yönetmen gibi çeşitli sahne arkası görevlerde de yer alan Yıldırım 2016'da Tolga Karaçelik'in yönettiği Sarmaşık filmindeki performansı ile pek çok ödüle layık görülmüştür.

Ödülleri:

2016 – 48. Siyad Türk Sineması Ödülleri, En iyi yardımcı erkek oyuncu (Sarmaşık)

2015 – 6. Malatya Uluslararası Film Festivali, En iyi erkek oyuncu (Sarmaşık)

2015 – 22. Adana Altın Koza Film Festivali, En iyi yardımcı erkek oyuncu (Eksik)

Film ve Dizileri:

Yönetmen:

2008 – Memleket Hikayeleri – Yarim Elin Oldu (TV Filmi)

2006 – Şarkılar Susmasın (TV Dizisi)

2002 – Tsunami (Kısa Film)

Oyuncu:

2020 – İçten Sesler Korosu (Sinema Filmi)

2019 – Baba Parası (Sinema Filmi)

2019 – Öldür Beni Sevgilim (Sinema Filmi)

2019 – Birlikte Öleceğiz (Sinema Filmi)

2018 – Arif v 216 (Sinema Filmi)

2018 – Ölümlü Dünya (Atakan) (Sinema Filmi)

2018 – Lady Winsley (Davut) (Sinema Filmi)

2018 – Dudullu Postası (Cem) (TV Dizisi)

2017 – Çoban Yıldızı (Tarık) (TV Dizisi)

2017 – Yıldızlar Şahidim (Kubilay) (TV Dizisi)

2017 – Yüz Yüze (Tatar) (TV Dizisi)

2017 – Görünen Adam (Ece Dizdar Seslendirmesi) (TV Dizisi)

2017 – Fi (Mithat Şahin) (TV Dizisi)

2017 – Damat Koğuşu (Burhan Küçük) (Sinema Filmi)

2017 – Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok (Recep) (Sinema Filmi)

2017 – Arif V 216 (Çitlembik) (Sinema Filmi)

2016 – İkimizin Yerine (Kudret) (Sinema Filmi)

2016 – Nick Off Duty (Süleyman Seker) (Sinema Filmi)

2016 – Aile İşi (Kudret) (TV Dizisi)

2015 – TAKIM: Mahalle Aşkına! (Sinema Filmi)

2015 – Eksik (Devrim) (Sinema Filmi)

2015 – Bir Gece (Batuhan) (Sinema Filmi)

2014 – Sarmaşık (Gemici Alper) (Sinema Filmi)

2014 – Destek Hattı (Toprak) (Kısa Film)

2014 – A Soccer Game Journal (Kısa Film)

2014 – Karadayı 3. Sezon (Murat) (TV Dizisi)

2013 – Şevkat Yerimdar (Mahmut) (Sinema Filmi)

2013 – Ziyaret-i Şahane (İstihbarat Elemanı) (Kısa Film)

2013 – Vicdan (Ati) (TV Dizisi)

2013 – Otisabi (Barbaros ) (TV Dizisi)

2013 – Kahireli Palas (TV Dizisi)

2011 – Film (İzzet) (Sinema Filmi)

2010 – Kayıp Madalyon (TV Dizisi)

2010 – Elde Var Hayat (Galip) (TV Dizisi)

2010 – Al Gülüm Ver Gülüm (TV Dizisi)