Özgür Meriç kimdir? Özgür Meriç nereli ve kaç yaşında?

Özgür Meriç, 1992 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Sıfır Bir Adana isimli dizi ile geçen Özgür Meriç hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Özgür Meriç nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Blue TV ekranlarında yayınlanmakta olan Sıfır Bir Adana dizisinde Özgür karakterini canlandıran Özgür Meriç hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Özgür Meriç kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

ÖZGÜR MERİÇ KİMDİR?

Özgür Meriç, 5 Şubat 1992 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde tamamlamış, aynı zamanda Büyükşehir Belediye Konservatuarı'nda oyunculuk eğitimi almıştır.

BLUE TV ekranlarında yayınlanmakta olan ve kadrosunda Savaş Satış, Onur Akbay, Bertan Uçar gibi isimlerin yer aldığı Sıfır Bir Adana dizisinde Özgür karakterine hayat veren Özgür Meriç, 1.80 metre boyunda, 73 kilo ve Kova burcudur.

Özgür Meriç'in rol aldığı diziler ve filmler:

2016-2020 – Sıfır Bir Adana (Özgür) (TV Dizisi)