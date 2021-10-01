Özgürlüğü için gün sayan Britney Spears’tan çıplak paylaşım

Britney Spears, vasilik davasındaki zaferini nişanlısı Sam Asghari ile yaptığı tatilden bir dizi çıplak fotoğraf paylaşarak kutladı.

Sozcu.com.tr

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Vasilik davasında ilk zaferini kutlamaya başlayan Britney Spears, Instagram’da çıplak fotoğrafını paylaştı.

Babası James P. Spears’ın tüm yasal haklarına sahip olmasından kurtulmak için uzun zamandır mücadele eden Britney Spears, geçtiğimiz günlerde ilk zaferini elde etti. Şarkıcının ekibinin belirlediği kişinin vasi olması ve babasının vasiliğinin iptal edilmesi Spears’ın özgürlüğüne giden yolda ilk basamak olarak görülüyor.

Spears bu zaferi, nişanlısı Sam Asghari ile çıktığı bir tatille kutlarken, hayranlarını da unutmayıp çiçek emojileriyle sansürlenmiş çıplak fotoğraflarını Instagram’da yayınladı.

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