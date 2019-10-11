Özkan Uğur: MFÖ’nün eşi değil mi bu?

Parmağında sargı olan Özkan Uğur, küçük bir operasyon geçirdiğini dile getirdi. Muhabirler, yazın MFÖ’nün beachlerde sahne almalarının eleştirildiğini hatırlatınca, “İlk defa sizden duyuyorum, dinleyicimiz neredeyse biz oraya gideriz. Bizim farklı bir kitlemiz var, nerede isteniyorsak orada sahne alırız. MFÖ'nün hiç korsan CD'si yoktur, hep orijinal alıp kütüphanelerine koyarlar” dedi.

İLGİNÇ ANLARI ANLATTI

Yoldan geçen bir beyefendi, gazetecilerle sohbet eden Özkan Uğur’a, “Sizi televizyonda gördüm. 3 kişi çalıyordunuz. Sizin adınız Mazhar Doğan falan mıydı?” dedi. Bu sözler karşısında kahkaha atan Özkan Uğur, “Adım Özkan da, Mazhar Özkan da oluyor. Mazhar Fuat Özkan’da, Cemal Reşit Rey gibi tek isim Mazhar Fuat Özkan” dedi. Adının MFÖ kaldığını dile getiren Uğur, “Yoldan geçenler karımı görünce MFÖ'nün eşi değil mi bu diyorlar” diyerek yaşadığı ilginç anları anlattı.