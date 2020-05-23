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Özkan Uğur’dan iddialara yanıt: Maalesef beni gene öldürdüler!
Özkan Uğur’dan iddialara yanıt: Maalesef beni gene öldürdüler!
Kanser tedavisi gören MFÖ grubu solistlerinden Özkan Uğur, hayatını kaybettiğine yönelik iddialarla ilgili açıklama yaptı. Uğur, "Sosyal medyada yalan bir haber dolaşıyor. Maalesef beni gene öldürdüler. Allah’a şükürler olsun yaşıyorum, iyiyim. Herkese iyi bayramlar. Sevgiler" dedi.
Magazin 23 Mayıs 2020 - 23:33

Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan MFÖ, corona virüsü ile mücadele kapsamında, vatandaşlara çağrıda bulunmak için yeniden bir araya gelmişti.

Maske takmanın önemini anlatan bir şarkı için kamera karşısına geçen MFÖ üyesi Özkan Uğur'un ise son hali dikkat çekmişti.

“MAALESEF BENİ GENE ÖLDÜRDÜLER”

Özkan Uğur, resmi Instagram hesabından sosyal medyada yalan bir haber dolaştığını belirtti.

“Maalesef beni gene öldürdüler” diyen Uğur, “Allah'a şükürler olsun yaşıyorum, iyiyim. Herkese iyi bayramlar. Sevgiler” ifadelerini kullandı.

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