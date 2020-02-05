Özlem Ada Şahin çocukları için VIP minibüs aldı

Popçu Berkay ile evli olan Özlem Ada Şahin, Nişantaşı’ndaki bir hastaneden çıkarken görüntülendi. Yardımcısı ile birlikte kızı Zeynep Mira’yı kontrole getiren Şahin, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Önemli bir durum olmadığını belirten Şahin, “Çok şükür bebeğimizin sağlığı yerinde, sadece rutin kontrollerini yaptırdık” dedi.



Çocukları için birçok reklam teklifi alan Şahin, “Tabii ki gelen birçok reklam teklifi var, ancak Berkay’la konuştuk ve şimdilik böyle bir şey istemiyoruz” dedi. Özel minibüs ile hastaneden ayrılan ve yeni araçları için açıklama yapan Şahin, “Berkay çocukları için yeni aldı, teşekkür ederim” diyerek oradan ayrıldı. Demet Akalın’da geçtiğimiz günlerde, kızı Hira’nın rahatça okula gidip gelmesi için 270 bin TL değerinde özel minibüs satın almıştı.

