Özlem Ada Şahin kesenin ağzını açtı! Kolunda adeta servet taşıyor…
Ünlü şarkıcı Berkay Şahin, geçen günlerde 300 bin TL değerindeki altın kolyesiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Şarkıcının ardından bu sefer de eşi Özlem Ada Şahin de saatiyle gündemde.
Güzellik merkezi sahibi olan Özlem Ada Şahin, dün turuncu saatiyle Instagram hesabından paylaşım yaptı. Şahin’in Richard Mille marka saatinin fiyatı ise 2 milyon TL. Şimdilerde ailesiyle tatil yapan Özlem Ada Şahin’in yeni saatiyle olan pozları takipçilerinden beğeni topladı.