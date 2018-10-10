Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin kimdir? Özlem Ada Şahin hakkında merak edilenler…
Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin kimdir? Özlem Ada Şahin hakkında merak edilenler…
Berkay'ın eşi gündemde yer alan haberlerin ardından gündeme geldi. Magazin gündemini yakından takip edenler Özlem Ada Şahin kimdir araştırıyor. İşte Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin hakkında merak edilenler...
Magazin 10 Ekim 2018 - 15:10

Arda Turan Berkay kavgasının ardından Özlem Ada Şahin magazin gündeminde. Yeditepe Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümü mezunu olan Özlem Ada Şahin Muhteşem Yüzyıl dizisinde rol almıştı. Peki Özlem Ada Şahin kimdir?

ÖZLEM ADA ŞAHİN KİMDİR?

Anne tarafı Boşnak, baba tarafı ise Yugoslavya kökenli olan Özlem Ada Şahin, 29 Ekim 1991 tarihinde Balıkesir Ayvalık'ta dünyaya geldi. Lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde okuyan Özlem Ada Şahin, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Bunun yanı sıra İspanyolca eğitimi de almaktadır. Küçük yaşlarda bale eğitimi alarak model olmaya karar verdi ve birçok markanın defilelerinde podyuma çıktı.


Bu gönderiyi Instagram’da gör

My family @berkaysahinn

Özlem Ada Sahin (@ozlemadasahin)’in paylaştığı bir gönderi ()

2011 yılında ekranlara gelen başrollerini Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Nebahat Çehre'nin paylaştığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde cariye rolüne hayat verdi. Özlem Ada Şahin, 2016 yılında uzun süredir beraber olduğu şarkıcı Berkay'la nikah masasına oturdu. Çiftin Arya isminde bir kızı var.

İLGİLİ HABERArda Turan, önce Berkay'ın karısına asıldı, sonra ünlü popçunun burnunu kırdı
Son güncelleme: 16:00 - 10.10.2018

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Etiketler