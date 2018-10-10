Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin kimdir? Özlem Ada Şahin hakkında merak edilenler…

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Arda Turan Berkay kavgasının ardından Özlem Ada Şahin magazin gündeminde. Yeditepe Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümü mezunu olan Özlem Ada Şahin Muhteşem Yüzyıl dizisinde rol almıştı. Peki Özlem Ada Şahin kimdir?

ÖZLEM ADA ŞAHİN KİMDİR?

Anne tarafı Boşnak, baba tarafı ise Yugoslavya kökenli olan Özlem Ada Şahin, 29 Ekim 1991 tarihinde Balıkesir Ayvalık'ta dünyaya geldi. Lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde okuyan Özlem Ada Şahin, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Bunun yanı sıra İspanyolca eğitimi de almaktadır. Küçük yaşlarda bale eğitimi alarak model olmaya karar verdi ve birçok markanın defilelerinde podyuma çıktı.

2011 yılında ekranlara gelen başrollerini Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Nebahat Çehre'nin paylaştığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde cariye rolüne hayat verdi. Özlem Ada Şahin, 2016 yılında uzun süredir beraber olduğu şarkıcı Berkay'la nikah masasına oturdu. Çiftin Arya isminde bir kızı var.