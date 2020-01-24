Özlem Çakar Yalçınkaya kimdir? Özlem Çakar Yalçınkaya nereli ve kaç yaşında?

Özlem Çakar Yalçınkaya, 1968 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Küçük Besleme dizisi ile geçen Özlem Çakar Yalçınkaya hakkında merak edilenler haberimizde... Özlem Çakar Yalçınkaya nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Refika karakterini canlandıran Özlem Çakar Yalçınkaya hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Özlem Çakar Yalçınkaya kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ÖZLEM ÇAKAR YALÇINKAYA KİMDİR?

Özlem Çakar Yalçınkaya, 8 Ekim 1968 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. Okulu bitirdikten sonra, 1992/1996 yılları arasında tiyatro sanatçısı Cüneyt Gökçer'in asistanlığını, aynı zamanda 1994/1996 yılları arasından Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları, Tiyatro Bölümü'nde “Reji Masterı” yaptı.

İlk oyunculuk deneyimini 1999 yılında rol aldığı Küçük Besleme dizisi ile yaşamış; Çoban Yıldızı, Melek ile Serhat, Racon, Hesapta Aşk, Saklı Kalan, Kaçak Gelinler, Kardeş Payı, Diğer Yarım, Tozlu Yollar, Kaçak, Galip Derviş, Arka Sokaklar, Süper Babanne, Hırsız Polis, Ekmek Teknesi, Üvey Baba gibi birçok projede rol almıştır.

Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Refika karakterine hayat veren Özlem Çakar Yalçınkaya, 1.65 metre boyunda, 62 kilo ve Terazi burcudur.

Özlem Çakar Yalçınkaya’nın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Sefirin Kızı (Refika) (TV Dizisi)

2018 – Aykut Enişte (Sinema Filmi)

2018 – Dünya Hali (Halime) (Sinema Filmi)

2017 – Çoban Yıldızı (Beyaz) (TV Dizisi)

2017 – Hayati ve Diğerleri (Bedriye) (TV Dizisi)

2016 – Görümce (Sinema Filmi)

2016 – Melek ile Serhat (Mahinur) (TV Dizisi)

2015 – Hesapta Aşk (Sinema Filmi)

2015 – Racon: Ailem İçin (TV Dizisi)

2014 – Kardeş Payı (TV Dizisi)

2014 – Diğer Yarım

2014 – Kaçak Gelinler (TV Dizisi)

2013 – Galip Derviş (Başhemşire) (TV Dizisi)

2013 – Saklı Kalan (TV Dizisi)

2013 – Kaçak (Neriman) (TV Dizisi)

2013 – Tozlu Yollar (TV Dizisi)

2011 – Babam İçin (TV Dizisi)

2011 – Kayıp Aranıyor (TV Dizisi)

2011 – Papaz Kimde (Sinema Filmi)

2009 – Canını Sevdiğim İstanbul’u

2008 – Süper Babaanne (TV Dizisi)

2007 – Tarık ve Diğerleri (TV Dizisi)

2006 – Cemile (Şükran) (TV Dizisi)

2006 – Arka Sokaklar (TV Dizisi)

2006 – Acemi Cadı (TV Dizisi)

2005 – Hırsız Polis (TV Dizisi)

2004 – Cennet Mahallesi (TV Dizisi)

2004 – Canım Benim (TV Dizisi)

2005 – Sihirli Annem (TV Dizisi)

2003 – Hayat Bilgisi (TV Dizisi)

2002 – Rus Gelin (Sinema Filmi)

2002 – Sevgi Ana

2002 – Ekmek Teknesi (TV Dizisi)

2001 – Bizim Aile (TV Dizisi)

2000 – Üvey Baba (TV Dizisi)

1999 – Küçük Besleme (TV Dizisi)