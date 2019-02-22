Özlem Yıldız eski eşine sahip çıktı

xNişantaşı’nda iş toplantısı yapan Özlem Yıldız basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yaşadıkları sıkıntılı süreç için, “Sıkıntılı bir süreçti. Hala daha öyle geçmiş değil tabi. Demir’in orada olması ve tatildeyken olması kötü oldu. Sinan ayakları üzerinde durmaya çalışan mücadele eden bir baba, çocuğumun babası, biz aramızda ki saygıyı kaybetmeden evliliğimizi bitirdik. Ben zaman iyi günde kötü günde yardımına koşarım. O da bir baba olarak çok etkilendi, Demir üzülecek diye” diyerek eski eşine sahip çıktı. Oğlu Demir’in de tüm olayların farkında olduğunu dile getiren Yıldız, “Ben fark ettirmemeye çalıştım. Ama Demir her şeyin farkında bütün samimiyetimle olabildiğince bir anne olarak anlattım. Oda olgun karşıladı” diyerek sözlerini noktaladı.