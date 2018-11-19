Özlem Yıldız evliliğe karşı olmadığını söyledi

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Bir arkadaşına ait moda evine elbise provası için gittiğini söyleyen Özlem Yıldız, ayak üstü muhabirlerin sorularını yanıtladı. Sabah kuşağı için televizyon programı yapmak istediğini, sadece magazin yorumculuğu tercih etmediğini belirten Özlem Yıldız, “Kimseyi kırıp döküp eleştiremem. Eleştirsen laf söylesen eşin dostun, sonra küsecek konuşmayacak. O yüzden ben ekrana çıkıp kimseye sallayamam, bana ters” dedi.

“GÜVENECEĞİN İNSAN BULMAK ZOR”

Beş yıl önce Sinan Serter’den boşanan Özlem Yıldız, “Kalbiniz aşka kapalı mı?” sorusuna, “Hayır, tabii ki kalbim aşka kapalı değil ama kimseye güvenemiyorum. Zamanında ağzım çok yandı. Güveneceğin insan bulmak çok zor, o yüzden ben böyle mutluyum. Tabii ileride düzgün birini bulursam evlenebilirim, neden olmasın. Evliliğe karşı değilim” yanıtını verdi.